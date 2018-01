Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 4

O Estadão Noite desta quarta-feira, 4, traz a análise de, professor de História Latinoamericana na Universidade de Denver, sobre o 'espectro do conservadorismo', especialmente com a aprovação de projetos de lei que deslegitimam a pauta dos direitos humanos no Brasil.

Onaide Schwartz Mendonça, professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, trata do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e das ameaças de cortes em projetos de Educação no País.

O advogado Antonio Bratefixe, sócio do Có Crivelli Advogados, comenta as dificuldades de cadastro no eSocial.

José Augusto Zague, pesquisador no Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP) e no Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES- Unesp), discorre sobre a questão do Estatuto do Desarmamento e a proposta de um 'parlamento armado'.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite recupera um pouco da história de José Maria Marin.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.