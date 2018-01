Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 8

O Estadão Noite desta quarta-feira, 8, traz a análise de, professor de Economia da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas-RJ, sobre a ameaça de crash da bolsa de valores da China e os possíveis impactos de uma crise externa sobre o Brasil.

Hélio Zylberstajn, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, escreve sobre o Programa de Proteção ao Emprego, anunciado pelo governo esta semana.

Marcos Del Roio, professor de Ciências Políticas da Unesp, comenta o cenário na Grécia, o 'elo mais fraco da chamada União Europeia'.

O colunista José Paulo Kupfer analisa o IPCA de junho e esboça o cenário da inflação nos próximos meses.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite discorre sobre a aprovação da Medida Provisória 671, que possibilita o refinanciamento das dívidas fiscais dos clubes de futebol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.