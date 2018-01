Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 9

O Estadão Noite desta quarta-feira, 9, traz a análise de Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais da FGV-EAESP e visiting scholar no Boston College, EUA, sobre a polêmica em torno da 'festa no Denarc' e o descaso em relação à chacina na Grande SP.

Alvaro Martim Guedes, especialista em administração pública e professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, escreve sobre a situação do ministro da Fazenda e as discussões a respeito do aumento de impostos. O advogado Allan Moraes, mestre em Direito Tributário, sócio de Salusse Marangoni Advogados e membro da Comissão de Estudos de Tributação e Finanças Públicas do IASP, por sua vez, trata da legalidade do aumento de imposto por decreto.

Dagmar Aparecida Cynthia França Hunger, doutora em Educação Física e diretora da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, e Oscar D'Ambrosio, doutor em Educação, Arte e História da Cultura e assessor-chefe de Comunicação e Imprensa da Unesp, escrevem sobre a responsabilidade de uma ciência de qualidade em um contexto de competição e de especialização prematura.

Para completar a edição, o editor do Esportes do Estadão Luiz Antônio Prosperi critica a atuação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no caso Dudu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.