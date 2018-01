Os destaques do Estadão Noite desta quarta-feira, 10

O Estadão Noite desta quarta-feira, 10, traz duas análises relacionadas ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade sobre as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura no Brasil. Raphael Neves, doutor em Ciência Política pela New School for Social Research, faz um balanço dos resultados alcançados em dois anos e meio de trabalhos. Rafael Ioris, professor de História Latino-Americana na Universidade de Denver, aproveita a ocasião para lembrar como o período marcou negativamente o quadro da educação no País.

O advogado Leopoldo Pagotto, doutor em direito econômico pela USP e MSC in Regulation pela LSE, aborda a questão da corrupção no Brasil a partir das denúncias no âmbito da Operação Lava-Jato. Segundo ele, o julgamento do mensalão ajudou a influenciar envolvidos na escolha da delação premiada, e pode conduzir o país a uma nova etapa. O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, por sua vez, comenta o discurso do procurador-geral da República na Conferência Internacional de Combate à Corrupção, em que propõe a mudança da alta cúpula da estatal.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos discorre sobre a atuação do Bom Senso FC. Para ele, o movimento deveria mudar seu porta-voz para 'bater de frente' com a cartolagem.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.