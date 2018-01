Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 11

O Estadão Noite desta quarta-feira, 11, traz a análise de Geraldo Miniuci, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, sobre condições e mecanismos disponíveis nas modernas democracias para forçar um chefe de governo a deixar prematuramente o poder.

Rita de Cássia Biason, professora de Instituições Políticas Brasileiras na Unesp e coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção, ressalta os mecanismos sobre instituições políticas, bancos públicos e estatais para combater a corrupção.

Celso Ming, colunista do Estadão, explica o 'frenesi' das moedas, com a disparada do dólar, antecipando as possíveis consequências das novas orientações do Fed e do Banco Central Europeu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, comenta as sanções americanas sobre a Venezuela e a preocupação dos vizinhos sul-americanos diante da crise política e econômica no país.

Para completar a edição, o editor de esportes do Estadão Robson Morelli trata das enroscadas renovações dos principais jogadores do Palmeiras e Corinthians.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.