Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 17

O Estadão Noite desta quarta-feira, 17, traz duas análises sobre a retomada de relações entre Estados Unidos e Cuba. Em 'Rumo a um novo capítulo', Rafael R. Ioris, professor de História Latino-Americana na Universidade Denver, nos EUA, contextualiza o acordo e sinaliza o papel do Brasil nesta nova etapa. Kai Enno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP, discorre sobre os possíveis motivos da iniciativa e os vários obstáculos que podem atrapalhar o processo.

Em 'O outro lado e os limites da violência legítima', Geraldo Miniuci, professor do Departamento de Direito Internacional e Comparado da USP, retoma as discussões sobre a reação ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade.

Ana Luíza Matos de Oliveira, economista e mestra em Desenvolvimento Econômico, analisa os dados do estudo "Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2014", divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) hoje, ressaltando como o combate à pobreza deve ir além das transferências de renda.

Para completar a edição, Roberto Armelin, presidente da Comissão de Direito Desportivo do Instituto dos Advogados de São Paulo(IASP), mostra como o intervalo de 72 horas entre jogos do mesmo clube garante a segurança do atleta e impede abusos no futebol.

