Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 18

O Estadão Noite desta quarta-feira, 18, traz a análise do economista João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, sobre as expectativas do mercado para o PIB em 2015.

Valter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, escreve sobre o carnaval de rua na Vila Madalena, em São Paulo, a atuação da PM no episódio e a necessidade de se repensar 'alianças' na luta contra a descaracterização do bairro.

Em 'Tempestade perfeita', o economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, trata das medidas anticorrupção propostas pela presidente Dilma Rousseff em meio às denúncias de desvios na Petrobrás.

Valdemir Pires, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, discorre sobre o filme 'O Jogo da Imitação', um dos indicados ao Oscar 2015.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco critica a 'última pérola racista' a manchar o futebol, protagonizada no início da semana por Arrigo Sacchi.

