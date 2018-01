Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 18

O Estadão Noite desta quarta-feira, 18, traz a análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal do Estadão em Brasília, sobre a saída de Cid Gomes do Ministério da Educação após bate-boca na Câmara.

O cientista político Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor da FGV, parte da pouca aprovação do governo Dilma, segundo pesquisa Datafolha, para esboçar possíveis cenários políticos.

Antonio Gledson de Carvalho, economista e professor de Finanças na FGV-EAESP, escreve sobre o 'fim do sentimento de isolacionismo entre os descontentes' depois dos panelaços e manifestações de ruas.

Michel Gherman, historiador e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos (NIEJ) da UFRJ, comenta o resultado das eleições em Israel.

Para completar a edição, o colunista do Estadão José Paulo Kupfer avalia os resultados do Caged divulgados nesta quarta-feira.

