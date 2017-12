Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 26

O Estadão Noite desta quarta-feira, 26, traz uma análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal do Estadão em Brasília, sobre a nova equipe ministerial de Dilma Rousseff. Segundo ele, a presidente ousou apenas na formação da equipe econômica.

Renato de Mello Jorge Silveira, advogado, professor titular da Faculdade de Direito da USP e diretor da Escola de Advocacia do IASP, discorre sobre as dúvidas referentes à aplicação imediata da chamada Lei Anticorrupção ao escândalo da Petrobrás.

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, professor Titular do Departamento de Sociologia da USP, escreve sobre o caso do jovem negro assassinado por um policial branco em Ferguson, nos EUA, ressaltando a importância do reconhecimento do racismo e da implantação das medidas afirmativas para o seu combate.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jornalista esportivo do Estadão Vitor Marques questiona os números 'padrão' Fifa no Corinthians, tendo como ponto de partida o alto custo de renovação com Guerrero.

Para completar a edição, Gustavo Rojas de Cerqueira César, mestre em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade de Barcelona e pesquisador do Cadep, e Tomaz Espósito Neto, professor de Relações Internacionais da Fadir/Ufgd, discorrem sobre o problema fundiário no Paraguai - mais complexo com a crescente presença de estrangeiros, especialmente brasileiros.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.