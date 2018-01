Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 3

O Estadão Noite desta quarta-feira, 3, traz uma análise de Marcelo de Moraes, sobre os desafios econômicos e a crise que a presidente reeleita terá de enfrentar em seu próximo mandato. Segundo ele, Dilma e seus novos auxiliares econômicos trabalham com a necessidade urgente de sinalizar externamente com austeridade e credibilidade.

Celso Ming analisa como deve ser a autonomia da nova equipe econômica do governo. Para ele, o governo Dilma cometeu erros demais na condução da política econômica ao longo do primeiro mandato. Mas, o colunista do Estadão sinaliza também que é mais provável que a nova política econômica dê mais certo do que errado.

Dora Kramer critica a truculência com que a polícia do Poder Legislativo cumpriu a ordem do senador Renan Calheiros para esvaziar as galerias da Câmara na noite de ontem, quando manifestantes tentavam acompanhar a sessão para votar a mudança da meta fiscal.

Temos ainda uma análise de Mateus Silva Alves sobre a sorte (ou falta dela) dos clubes brasileiros que disputarão a Copa Libertadores da América no ano que vem.

Já a advogada criminalista Sylvia Urquiza explica como a corrupção no País obriga empresas brasileiras a se submeterem a auditorias de clientes estrangeiros.

