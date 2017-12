Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 4

No Estadão Noite desta quarta-feira, 4, José Rubens Macedo Jr., professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia e visiting professor at Worcester Polytechnic Institute (WPI), Massachusetts, Estados Unidos, escreve sobre a crise energética que, segundo ele, é real e possui uma amplitude inimaginável para um país com as dimensões do Brasil.

Kai Enno Lehmann, professor doutor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), faz uma análise sobre a Jordânia e a coalizão internacional contra o Estado Islâmico e mostra possíveis cenários depois da morte do piloto Muadh al-Kasasbeh.

O colunista de política do Estadão, João Bosco Rabello, discorre sobre as mudanças na Petrobrás. Ele explica em seu artigo que o que mais chama a atenção não é a demissão de Graça Foster, mas sua longa sobrevida após os acontecimentos que implodiram a empresa.

O doutor em sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP), Wagner Iglecias, analisa um novo rumo para a Petrobrás. Para tanto, justifica ele, será fundamental aprofundar a adoção de medidas e mecanismos de controle e transparência mais eficazes que visem estancar os desvios de recursos da empresa.

O jornalista esportivo Paulo Fávero escreve sobre o dilema enfrentado pelo UFC depois do anúncio de doping do lutador brasileiro Anderson Silva.

