Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 4

O Estadão Noite desta quarta-feira, 4, traz a análise de Fernando Filgueiras, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, sobre os desafios - de ordem política, comunicacional e institucional - envolvidos na Operação Lava Jato e divulgação da lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviada ao STF.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, comenta o 'cenário de guerra' entre Congresso e Executivo a partir da devolução ao governo da MP que trata da desoneração da folha de pagamentos.

Celso Ming, colunista do Estadão, lança expectativas nada otimistas para a economia levando em conta a inflação, atividade industrial e possível resultado do PIB no dia 27 de março.

Alvaro Martim Guedes, especialista em Administração Pública e professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, discorre sobre 'serenidade democrática' após a recente nota do Clube Militar em resposta ao discurso do ex-presidente Lula

Para completar a edição, o editor de Esportes do Estadão Robson Morelli escreve sobre as últimas iniciativas de autoridades do futebol para conter o racismo dentro e fora dos campos.

