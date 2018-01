Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 7

O Estadão Noite desta quarta-feira, 7, traz cinco análises sobre o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo em Paris, que deixou ao menos 12 mortos, entre eles dois policiais e quatro cartunistas.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia" busca mostrar os limites entre a indiferença e a violência, mostrando que como a liberdade de expressão foi colocada em xeque nos últimos atentados.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, descreve o clima de espanto na cidade após o atentado e arrisca algumas explicações para as circunstâncias do crime.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão, ressalta algumas características do episódio para apostar em possíveis grupos extremistas que poderiam ter responsabilidade no caso.

Heloisa Pait, socióloga, professora da Unesp e membro do conselho da Open Knowledge Brasil, tece uma análise sobre a fragilidade das ideias, associando o caso à morte do blogueiro Marcos Guerra em Ubatuba.

Para completar, Luiz Zanin Oricchio relembra seu encontro com o cartunista Georges Wolinski, fazendo uma breve homenagem às vítimas de hoje.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.