Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 8

O Estadão Noite desta quarta-feira, 8, traz duas análises sobre a inflação. Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, e o colunista José Paulo Kupfer escrevem sobre o IPCA de março, o maior índice mensal desde fevereiro de 2003, e expectativas para o ano.

Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, avalia os ajustes recentes no Ministério da presidente Dilma Rousseff, especialmente a nova atribuição do vice-presidente, Michel Temer, de articulação política do governo.

A advogada Ivana Có Crivelli, por sua vez, parte do protesto de taxistas em São Paulo para explicar a concorrência desleal do aplicativo Über no Brasil.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos comenta a indefinição sobre o uso do Itaquerão nos Jogos Olímpicos de 2016.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.