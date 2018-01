Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 14

, sobre o julgamento no STF de recursos em relação à votação do processo de impeachment.

O Estadão Noite desta quinta-feira, 14, traz a análise deprofessor e Coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito SP

Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, trata dos cenários possíveis com uma eventual saída da presidente Dilma da Presidência e da postura do PSDB durante a crise política. Murilo Gaspardo, professor de Teoria do Estado da Unesp/Câmpus de Franca, por sua vez, questiona a legitimidade de um 'governo PMDB'.

André R. Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, discorrem sobre o socorro aos Estados: um abraço de afogados?

Para completar a edição, o colunista Antero Greco comenta a 'gangorra da bola' com as últimas surpresas no futebol.

