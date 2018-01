Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 15

O Estadão Noite desta quinta-feira, 15, traz a análise de, economista-chefe da MB Associados, sobre o rebaixamento do rating de longo prazo do Brasil em moeda estrangeira e local de BBB para BBB- pela agência de classificação de risco Fitch.

Rafael R. Ioris, professor de História e Política Latinoamericana na Universidade de Denver, nos EUA, discorre sobre o dilema - moral e prático - da presidente Dilma Rousseff frente às ameaças de impedimento a seu mandato.

Vanderlan da Silva Bolzani, professora titular do Instituto de Química e diretora da Agência Unesp de Inovação da Unesp, escreve sobre os desafios do Brasil para se tornar a chamada 'pátria educadora'.

Diego Lopes da Silva, pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas, e professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), explica o que estaria por trás da investida russa na Síria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, analisa o comportamento da torcida do Palmerias com o mau desempenho contra a Ponte Preta nessa quarta-feira.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.