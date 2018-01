Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 17

O Estadão Noite desta quinta-feira, 17, traz a análise de, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre a decisão do STF de proibir a doação eleitoral de empresas a campanhas eleitorais.

Allan Moraes, mestre em Direito Tributário e membro da Comissão de Estudos de Tributação e Finanças Públicas do IASP, trata da proposta de nova CPMF e a questão da justiça social.

Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, comenta a convocação de Dunga e a falta de Neymar.

O advogado Marcelo C. Mascaro Nascimento, mestre em Direito do Trabalho, apresenta alternativas disponíveis no Direito do Trabalho para que empresas driblem a crise econômica.

Para completar, Edmar José Scaloppi, professor da Unesp, discorre sobre a interpretação equivocada das perdas de água em decorrência da possibilidade de exaustão do Sistema Cantareira.

