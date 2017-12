Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 17

O Estadão Noite desta quinta-feira, 17, traz a análise de, professores e coordenadores do Supremo em Pauta FGV Direito SP, sobre a análise do rito do impeachment por ministros do Supremo Tribunal Federal.

João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, mostra os possíveis impactos do aumento da taxa de juros pelo banco central dos EUA.

Luiz Gustavo de Oliveira Ramos, advogado especialista em Direito da Internet e sócio do escritório Oliveira Ramos e Advogados Associados, escreve sobre o bloqueio do WhatsApp na noite dessa quarta-feira, 16.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, ressalta a forte liderança da chanceler alemã Angela Merkel frente aos problemas causados pela crise de refugiados na Europa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco, do desempenho do Barcelona no Mundial de Clubes da FIFA.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.