Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 18

O Estadão Noite desta quinta-feira, 18, traz a análise de dois especialistas sobre a decisão do STF de autorizar a prisão de réus após condenação em 2ª instância: de Juliana D'Avila Oliveira, advogada do Machado Gobbo Advogados, especialista em Segurança Pública e professora da Universidade de Brasília (UnB), e de Miguel Pereira Neto, sócio do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri Advogados e presidente da Comissão Permanente de Estudos sobre Corrupção, Crimes Econômicos, Financeiros e Tributários.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, comenta os números do IBC-Br, o índice de atividade economia do Banco Central, em dezembro, divulgados nesta quinta-feira.

Alfredo Juan Guevara Martinez, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU) e do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp (IEEI-UNESP), trata da aproximação entre EUA e Cuba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o editor de Esportes Robson Morelli escreve sobre a dificuldade dos times brasileiros na primeira rodada da Libertadores.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.