Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 2

O Estadão Noite desta quinta-feira, 2, traz a análise de Eloísa Machado, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, e Roberto Dias, coordenador da FGV Direito SP, sobre a reapreciação da matéria da redução da idade penal numa mesma sessão legislativa.

Rodrigo Duque Estrada, pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP), por sua vez, também parte da proposta de redução da maioridade para discorrer sobre 'políticas do medo'.

Clodoaldo Meneguello Cardoso, coordenador do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, discorre sobre a violência entre jovens nas universidades brasileiras.

O colunista Celso Ming escreve sobre a demora no processo de recuperação da economia brasileira.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta a situação do São Paulo.

