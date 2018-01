Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 20

O Estadão Noite desta quinta-feira, 20, traz a análise da colunistasobre o futuro presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e possíveis reações do governo e oposição.

Dimitri Dimoulis, professor de Direito Constitucional da Escola de Direito de São Paulo da FGV, trata da renúncia do primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'A União Europeia' e 'Brasil e a América do Sul', comenta fracasso da Agenda Europeia de Migração.

Alexandre Cesar Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba - Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI/UEPB), escreve sobre a relação entre a instabilidade política e a instabilidade econômica no Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco faz suas apostas para o Campeonato Espanhol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.