Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 21

O Estadão Noite desta quinta-feira, 21, traz a análise de Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre os dez anos de Evo Morales à frente da Bolívia.

João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, comenta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Alexandre Cesar Cunha Leite, professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), escreve sobre a lendária independência (ou autonomia) do Banco Central, que não resiste a uma pressão política.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Adriano Gomes, sócio-diretor da Méthode Consultoria e professor do Curso de Administração da ESPM, analisa o descrédito da autoridade monetária brasileira, provocada pela nota emitida às vésperas do anúncio da taxa básica de juros da economia.

Para completar a edição, Almir Leite, jornalista esportivo do Estadão, comenta o modelo de administração do futebol brasileiro, e questiona se a Liga representa o embrião de uma mudança no futebol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.