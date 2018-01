Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 22

O Estadão Noite desta quinta-feira, 22, traz a análise de, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre as recentes articulações do governo e oposição em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o 'cinismo político' no Brasil.

Izabela Corrêa, doutoranda em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science (LSE) e especialista em transparência pública, trata da adoção da Lei de Acesso à Informação (LAI) e o caso dos sigilos no Estado de São Paulo.

Frederico de Almeida, doutor em Ciência Política pela USP, professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, escreve sobre a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de projeto de lei que objetiva alterar os procedimentos de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual.

Davisson Charles Cangussu de Souza, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Gepecso/Unifesp, especialista em movimento sindical e autor de 'Sindicalismo e desempregados' (Fino Traço, 2013) e 'Sindicato e demissões' (Expressão Popular, 2014), discorre sobre a necessidade de greves na conjuntura atual.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi avalia o desempenho da seleção brasileira e ressalta o problema de Dunga com a próxima parada: a Argentina.

