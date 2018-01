Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 25

O Estadão Noite desta quinta-feira, 25, traz a análise de Valdemir Pires, professor do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, sobre o controle das finanças e contas públicas no Brasil.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, do 'Curso de Economia Política' (Atlas), escreve sobre os recentes 'remendos' no problema da Previdência Social.

Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, comenta o julgamento de ações que contestam a constitucionalidade do novo marco regulatório das TVs por assinatura no País no STF.

Lucas Amaral Batista Leite, pesquisador visitante na Georgetown University e do Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP), integrante do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais (NEAI), discorre sobre a candidatura de Jeb Bush à presidência dos EUA.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco ressalta a mudança de postura em campo com a chegada de recursos para monitorar a 'pseudomalandragem' de jogadores.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.