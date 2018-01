Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 26

O Estadão Noite desta quinta-feira, 26, traz a análise de, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre a degradação e os dilemas do PT frente aos casos de Delcídio do Amaral e Eduardo Cunha.

Diogo Leonardo Machado de Melo, doutor em Direito Civil, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie e diretor Cultural do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo, trata da questão da legítima defesa em relação à posse das escolas públicas pelo Estado de São Paulo.

Sérgio Luiz Cruz Aguilar, doutor em História, professor da Unesp, especialista em segurança internacional e pesquisador visitante na Universidade de Oxford - Reino Unido, discorre sobre as dificuldades para se combater o terrorismo atualmente.

Anderson Pomini, especialista em Direito Eleitoral do Nelson Wilians e Advogados Associados, escreve sobre a necessidade do voto impresso para afastar a desconfiança de resultados de eleições realizadas com urnas eletrônicas.

Para completar a edição, o colunista Celso Ming comenta o comunicado divulgado após a reunião do Copom dessa quarta-feira.

