Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 29

O Estadão Noite desta quinta-feira, 29, traz a análise de, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre as declaração do ex-presidente Lula sobre a mudança do discurso do PT.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, comenta a Ata do Copom divulgada hoje.

A edição de hoje também conta com duas análises - do advogado criminalista Daniel Leon Bialski e da professora da Unifesp, Esther Solano Gallego - sobre a aprovação pelo Senado da lei que tipifica o terrorismo.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos comenta a posição de vantagem do Corinthians contra o Atlético-MG no domingo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.