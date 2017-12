Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 3

O Estadão Noite desta quinta-feira, 3, traz a análise de Eliane Cantanhêde sobre o impacto da suposta delação premiada do senador Delcidio Amaral, como veiculado por matéria publicada pela revista Isto É.

Rubens Glezer e Livia Guimarães, professor e pesquisadora do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, discorrem sobre a decisão do STF em transformar Cunha em réu na Lava Jato e a morosidade dos processos na Corte.

O colunista José Paulo Kupfer explica os pontos mais importantes do PIB de 2015, divulgados hoje pelo IBGE.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, por sua vez, escreve sobre o impacto do cenário político sobre a recuperação da economia brasileira nos próximos anos.

Para completar a edição, Alfredo Juan Guevara Martinez, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU) e do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp (IEEI-Unesp), comenta a estratégia de Trump na polêmica do racismo xenófobo.

