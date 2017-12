Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 3

O Estadão Noite desta quinta-feira, 3, traz a análise de, doutor em Ciência Política e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre os possíveis desdobramentos de um processo político contra a presidente Dilma Rousseff.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, retoma a história do PMDB durante a nossa recente redemocratização.

Rubens Glezer e Eloísa Machado, professores e coordenadores do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, avaliam como grupos políticos pode, pelo STF, reverter uma derrota ocorrida no espaço político do Executivo ou do Legislativo.

Izabela Corrêa, ex-coordenadora de Promoção da Ética e Transparência na CGU e doutoranda em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science (LSE), e Janaína Penalva, ex-diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias e do Centro de Estudos Judiciários do CJF, professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília/UnB, discorrem sobre a decisão do CNJ pela não publicação nominal dos salários de juízes.

Para completar a edição, o editor de Esportes Luiz Antônio Prosperi comenta a vitória do Palmeiras na Copa do Brasil.

