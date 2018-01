Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 6

O Estadão Noite desta quinta-feira, 6, traz a análise de, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'O Brasil e a América do Sul', sobre os pactos de não proliferação de armas de massa tomando como gancho os 70 anos do ataque a Hiroshima.

O colunista José Paulo Kupfer comenta a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta quinta-feira.

O economista Valdemir Pires, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, escreve sobre o lucro dos bancos na atual crise econômica.

A colunista Eliane Cantanhêde, por sua vez, trata da 'movimentação' do PMDB e fragilidade da presidente Dilma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar, o jornalista esportivo Luís Augusto Monaco faz um paralelo entre os jogadores brasileiros e argentinos em campo atualmente.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.