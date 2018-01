Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 7

O Estadão Noite desta quinta-feira, 7, traz a análise de Ophir Cavalcante Junior, advogado, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (2010/2013), sobre o pedido de impeachment da presidente. A colunista Eliane Cantanhêde, por sua vez, trata do parecer do relator Jovair Arantes (PTB) sobre o processo.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, escreve sobre a deterioração em curso na economia, com uma queda de atividade pior do que se viu em 2015. João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, discorre sobre o 'drama' da inflação e do dólar.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite mostra como a Copa Libertadores tem sido um problema para os dois 'gigantes' paulistas Palmeiras e São Paulo.

