Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 19

O Estadão Noite desta quinta-feira, 19, traz um artigo da colunista Dora Kramer sobre a polêmica envolvendo o ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que se encontrou com advogados que defendem empresários investigados pela Operação Lava Jato.

O colunista Celso Ming, por sua vez, avalia os últimos indicadores para mostrar que 2015 será um ano ruim para a economia, podendo - dependendo dos arranjos - se recuperar em 2016.

Edmar José Scaloppi, professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, explica como informações incorretas sobre a água durante a atual crise hídrica podem penalizar a irrigação, que responde por cerca de 70% da água retirada dos mananciais.

Em 'Os resultados do Saresp e a saúde mental de nossos professores', Nelson Pedro-Silva, professor da Unesp, Solange Loos da Rocha, psicóloga e professora da UFPR, e Rodney Q. Ferreira da Costa, especialista em Psicologia Escolar, discorrem sobre a necessidade de uma política que valorize o profissional de Educação.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior escreve sobre o desempenho do São Paulo nessa quarta-feira contra o Corinthians.

