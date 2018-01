Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 21

O Estadão Noite desta quinta-feira, 21, traz a análise dos professores do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, João Feres e Ricardo Ceneviva, sobre o chamado 'distritão'.

Rubens Glezer e Eloísa Machado, professores e coordenadores do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, analisam o julgamento em que o STF manteve o novo limite de aposentadoria para os ministros de tribunais superiores e do TCU, enquanto negou a possibilidade de nova sabatina pelo Senado Federal.

O colunista José Paulo Kupfer faz uma leitura do IBC-Br, cujos dados indicam retração no primeiro trimestre e sinaliza uma recessão pela frente.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'A União Europeia', mostra como Brasil deve ter atenção redobrada para transformar a parceria com a China em vantagem.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior aborda a polêmica do racismo entre torcidas, jogadores e atletas.

