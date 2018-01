Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 22

O Estadão Noite desta quinta-feira, 22, traz dois artigos sobre a nova política econômica. O economista Valdemir Pires, professor do Departamento de Administração Pública da Unesp, questiona as medidas frente ao ideário que caracterizou os dois governos de Lula e o primeiro de Dilma. Alexandre César Cunha Leite, professor Adjunto da Universidade Estadual da Paraíba, recai mais sobre o poder que a imagem de um ministro da Fazenda pode ter na tentativa de colocar a economia do País em ordem.

A jornalista e blogueira do Estadão Julia Duailibi comenta o que estaria por trás da criação do PL. Kassab estaria sendo craque de oportunidade ou oportunismo nessa situação?

Marcos Cordeiro Pires, coordenador do Curso de Especialização em Negociações Econômicas e Operações Internacionais da Unesp e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências, discorre sobre a não participação de Dilma no Fórum Econômico Mundial.

Para completar a edição, o jornalista esportivo do Estadão Luís Augusto Mônaco ressalta a necessidade de líderes de clubes brasileiros tomarem a frente na luta contra a violência de torcidas para a recuperação da paz nos estádios.

