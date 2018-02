Os destaques do Estadão Noite desta quinta-feira, 30

O Estadão Noite desta quinta-feira, 30, traz três análises sobre a atual conjuntura política. João Bosco Rabello, direto de Brasília, explica como a vitória apertada de Dilma Rousseff favorece as dissidências formadas na base aliada durante a campanha nacional. A blogueira Julia Duailibi analisa como a 'pregação' do então candidato Aécio Neves para leitores já 'convertidos' teve papel significativo nesta eleição. Renato Dias Baptista, professor da Unesp, se inspira na obra de Albert Camus, 'A Peste', para discorrer sobre a corrupção no Brasil e sugerir soluções para o problema.

Na parte econômica, o colunista Celso Ming avalia os impactos diretos da alta dos juros básicos (Selic) sobre problemas que preocupam analistas. Da mesma forma, Celso Toledo, economista e diretor da LCA Consultores, questiona se este 'pequeno passo na política monetária', poderá, de fato, ser sinal de um grande passo para a economia como um todo.

