Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 5

O Estadão Noite desta quinta-feira, 5, traz duas análises sobre a Operação Lava Jato e a lista de Janot enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política da FGVSP, avalia de que forma a espera pelos nomes a serem investigados por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobrás pode fragilizar o Congresso. Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, por sua vez, discorre sobre os possíveis motivos do procurador-geral da República para pedir a não instauração de inquérito contra a presidente Dilma Rousseff e contra o senador Aécio Neves.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, escreve sobre a alta dos juros pelo Copom. Quais são as principais preocupações do Comitê de Política Monetária no momento para preferir elevar a Selic a 12,75%?

Fabiano Mielniczuk, diretor da Audiplo e professor da ESPM-Sul, escreve sobre a morte de Boris Nemtsov e o clima político na Rússia desencadeado principalmente depois da crise na Ucrânia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite tenta decifrar a lista de convocados da seleção brasileira antes da Copa América.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.