Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira

O Estadão Noite desta segunda-feira, 22, traz a análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal de Brasília, sobre a Operação Acarajé, 23ª fase da Lava Jato, que deflagrou a prisão temporária do marqueteiro de Dilma e Lula.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', escreve sobre a fragilidade do governo diante da repercussão da nova fase da Lava Jato e as últimas notícias sobre a situação econômica do País.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e

autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'O Brasil e a América do Sul', trata do 'fim da Era Bush' após as prévias realizadas nesse fim de semana nos EUA.

Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, discorre sobre o valor da verdadeira erudição a partir da morte de Umberto Eco.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve sobre o dilema: Neymar na Copa América ou nos Jogos?

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.