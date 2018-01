Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 10

O Estadão Noite desta segunda-feira, 10, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política' (Atlas) sobre os desdobramentos das articulações políticas da presidente e a instalação da CPI do BNDES.

O colunista Celso Ming explica como a crise política está influenciando a economia, e vice-versa, e como esse cenário dificulta ações objetivas para lidar com baixo crescimento e inflação alta.

Marcelo Augusto Totti, professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp em Marília, comenta os 20 anos da morte de Florestan Fernandes e o seu legado para o Brasil.

Luiz Felipe Hadlich Miguel, associado do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial - IBDEE, escreve sobre as 'novas' manifestações sociais.

Para completar, Antero Greco comenta a situação de Flamengo e Vasco.

