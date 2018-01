Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 13

O Estadão Noite desta segunda-feira, 13, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública na Unb e autor de 'Curso de Economia Política' sobre a solidão política de líderes e, em especial, da presidente Dilma atualmente.

O colunista Celso Ming comenta o 'acordo' entre a cúpula da área do euro e a Grécia, destacando medidas que devem ser vistas como um aviso para o governo brasileiro.

Renato Dias Baptista, professor da Unesp em Tupã, discorre sobre as reivindicações da Bolívia, agora que o país 'ressurgiu' na mídia global pela passagem do Papa Francisco.

Adriano Gomes, sócio-diretor da Méthode Consultoria e professor do Curso de Administração da ESPM, escreve sobre a inflação, o câmbio e a Bolsa de Xangai para ressaltar o que ele chama de conjunto de fatos erráticos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, Antero Greco critica a falta de 'um bom bate-papo' no São Paulo por iniciativa de seus dirigentes.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.