Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 14

O Estadão Noite desta segunda-feira, 14, traz a análise de Oswaldo E. do Amaral, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sobre as manifestações de 13 de março e os desafios ao sistema político brasileiro.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de economia política', discorre sobre a megamanifestação do último domingo que instituiu o 'dia do basta'.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, escreve sobre a indignação pública demonstrada nas ruas no 13/3 e afirma que o problema é político, mas a solução também é política.

O colunista do Estadão Celso Ming analisa a paralisação do governo e pontua que os principais artigos em falta na lojinha presidencial não são bons projetos para resgatar os fundamentos da economia e a retomada do crescimento econômico, mas sim liderança política e capacidade de inspirar confiança.

Para completar a edição, o colunista esportivo do Estadão, Antero Greco, escreve sobre o cenário "quente" na Libertadores para esta semana.

