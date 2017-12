Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 15

O Estadão Noite desta segunda-feira, 15, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Unb e autor de 'Curso de Economia Política', sobre os riscos de uma retomada da crise global sobre a já frágil economia brasileira.

Marcos Fernandes G da Silva, pesquisador associado de políticas públicas (CEPESP/FGV), professor de microeconomia e governo FGV/EAESP e da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, discorre sobre 'ajuste fiscal, mentalidades e o Judiciário' a partir da informação de cortes de supersalários economizaria R$ 10 bilhões por ano aos cofres públicos.

Em 'Petrobrás: joia, com ou sem coroa', André R. Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp/Araraquara, escrevem sobre as vantagens competitivas da Petrobrás.

Marianne Ramos Feijó, professora no Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru e coordenadora de pesquisa sobre uso de álcool e de violência, conjugalidade e trabalho, trata dos cuidados das gestantes sob ameaça do zika.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve sobre as promessas para a Libertadores.

