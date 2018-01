Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 15

O Estadão Noite desta segunda-feira, 15, traz a análise de, especialista em administração pública e professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, sobre o desequilíbrio nas contas dos Estados.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, de 'Curso de Economia Política', aproveita a comemoração aos 800 anos da Magna Carta para tratar da questão da tributação e carência de cidadania no Brasil.

Valter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, discorre sobre o Plano Diretor e Zoneamento em São Paulo.

Celso Ming critica explicações para a inflação alta no País, questionando argumentos sobre a pressão da crise externa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve sobre a atuação da seleção brasileira nesse domingo contra o Peru, pela Copa América.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.