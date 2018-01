Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 20

O Estadão Noite desta segunda-feira, 20, traz a análise de, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'O Brasil e a América do Sul' e 'Os Estados Unidos e o século XXI', sobre a retomada de relações entre Cuba e EUA.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de, entre outros, 'Curso de Economia Política', escreve sobre a crise econômica e o aumento do desemprego no Brasil. O colunista do Estadão Celso Ming, por sua vez, trata da questão das 'pedaladas fiscais' e argumento do governo para explicar as manobras.

Sandra Flores Gutierrez, mestre em Ciências Políticas pela Universidade Nacional Autônoma do México, escreve sobre a debilidade e corrupção do atual governo mexicano, especialmente no que diz respeito à segurança pública.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco comenta os resultados do fim de semana no Brasileirão.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.