Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 21

O Estadão Noite desta segunda-feira, 21, traz a análise de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre os riscos de uma disputa política que ultrapassa a prática democrática.

José Matias-Pereira, economista, advogado e professor de Administração Pública na Unb, trata do fracasso do neopopulismo na América Latina.

Alfredo Juan Guevara Martinez, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP), do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU) e do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da UNESP (IEEI-UNESP), comenta o encontro de Raúl Castro e Barack Obama em Cuba.

Rafael R. Ioris, professor de História e Política Latino-Americana na Universidade de Denver, reflete sobre a possibilidade de um novo governo composto e concebido por atores políticos da oposição em caso de impeachment da presidente.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve como o Palmeiras promete, frente aos resultados da temporada, fortes emoções nos próximos capítulos.

