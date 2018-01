Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 23

O Estadão Noite desta segunda-feira, 23, traz a análise de Geraldo Miniuci, professor do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, sobre as definições de terrorismo - nos planos retórico e jurídico.

O colunista Celso Ming, por sua vez, trata da 'nova temporada' de baixa dos preços das commodities, e de que forma isso atinge a economia brasileira.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb e autor, entre outros, de 'Curso de Economia Política' (Atlas), discorre sobre soluções do governo para tentar viabilizar o ajuste fiscal.

Matheus de Oliveira Pereira, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP), lança as expectativas em relação à vitória de Mauricio Macri na Argentina.

Para completar a edição, Antero Greco comenta a situação do Corinthians e São Paulo, que vivem momentos muito distintos no futebol.

