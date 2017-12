Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 29

O Estadão Noite desta segunda-feira, 29, traz a análise do diretor da sucursal de Brasília, Marcelo de Moraes, sobre substituição de José Eduardo Cardozo no Ministério da Justiça pelo procurador Wellington Cesar, do Ministério Público da Bahia.

André Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, Malena Rehbein Sathler, jornalista, doutora em Ciência Política e professora do Mestrado em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados e Valdemir Pires, economista, professor-doutor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, discorrem sobre o marketing político no Brasil.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Unb e autor de 'Curso de economia política' (Atlas), escreve sobre a movimentação da oposição e a dificuldade da presidente Dilma Rousseff em lidar com os problemas do País e do seu próprio partido.

João Eduardo Hidalgo, doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo e pela Universidad Complutense de Madrid e professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru, analisa o filme 'O filho de Saul', vencedor da categoria filme estrangeiro no Oscar.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve sobre o desempenho do Palmeiras.

