Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 29

O Estadão Noite desta segunda-feira, 29, traz a análise de Cairo Gabriel Borges Junqueira, professor da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e pesquisador em Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) sobre a possível saída da Grécia da União Europeia após o colapso nas negociações entre Atenas e os seus credores internacionais.

Ney Lemke,professor da Unesp, no Instituto de Biociências do Câmpus de Botucatu, explica como a questão da aprovação do casamento gay pela corte suprema dos Estados Unidos significou uma importante vitória do governo Obama.

O colunista esportivo Antero Greco comenta a desclassificação da seleção na Copa América, encarada como decepção e vexame pela torcida, mas vista como normal pela CBF.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, de Curso de Economia Política (Atlas), discorre sobre o cenário político e de popularidade enfrentado pelo PT e pela presidente Dilma e questiona se Lula reúne condições políticas para se blindar das investigações da Lava Jato.

Para completar a edição, Geraldo Miniuci, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP fala sobre a polêmica dos transgênicos e o mito da decisão técnica.

