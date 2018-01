Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 3

O Estadão Noite desta segunda-feira, 3, traz duas análises sobre a nova prisão do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu., diretor da sucursal em Brasília, trata do fim do mito da perseguição política antes atribuído à condenação pelo julgamento do mensalão., professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, explica como o processo e a situações jurídica é diferente da detenção/julgamento anterior.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', comenta a movimentação da presidente Dilma para garantir sua governança.

Alvaro Martim Guedes, especialista em administração pública e professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, discorre sobre a questão da redução dos ministérios.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco mostra que chegou a hora de o Palmeiras provar que tem elenco.

