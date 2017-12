Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 30

O Estadão Noite desta segunda-feira, 30, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb, sobre as recentes gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, envolvendo líderes do PMDB.

Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, por sua vez, discorre sobre o que ele chama de 'pior forma de gossip político nas disputas' do Brasil.

Rita de Cássia Biason, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção da Unesp/Franca, trata da necessidade de implantarmos projetos educacionais para o combate à corrupção.

Paulo de Bessa Antunes, sócio da prática de Direito Ambiental do Tauil & Chequer Advogados, escreve sobre a agenda ambiental no governo Michel Temer.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco comenta a presença gaúcha no topo da classificação do Brasileirão no fim de semana.

O leitor pode baixar a edição a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão disponível nas lojas GooglePlay e AppStore para ipad ou celular.