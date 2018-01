Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 31.

O Estadão Noite desta segunda-feira, 31, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, sobre o anúncio de redução de ministérios.

Celso Ming, por sua vez, trata da 'proposta realista' de Orçamento para 2016, com déficit de R$ 30,5 bilhões.

Ney Lemke, professor do Departamento de Física e Biofísica do Instituto de Biociências da Unesp, comenta o legado de Oliver Sacks.

Klaus Schlünzen Junior, professor livre-docente em Informática e Educação e Coordenador do Núcleo de Educação a Distância da Unesp, escreve sobre os impactos do ajuste fiscal do governo na Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para completar a edição, Antero Greco mostra como a Copa do Brasil é a válvula de escape para salvar o ano no futebol brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.