Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 7

O Estadão Noite desta segunda-feira, 7, traz a análise de Heloisa Pait, socióloga, professora da Unesp e membro do conselho da Open Knowledge Brasil, sobre o papel das oposições num ambiente democrático.

José Matias-Pereira, economista e advogado, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', escreve sobre as agendas políticas antagônicas de Dilma e Brasil.

Lincoln Secco, professor de História Contemporânea na USP e autor de 'História do PT', ressalta a necessidade que o partido tem a partir da condução coercitiva do ex-presidente Lula de mudança de rumo.

Anderson Pomini e Guilherme Ruiz Neto, advogados associados ao Nelson Wilians e Advogados Associados, especialistas em direito eleitoral, discorrem sobre a janela eleitoral para facilitar o troca-troca de partidos.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco comenta o desempenho do São Paulo e o risco de o time ficar por um fio na Libertadores.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.